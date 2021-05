Carla Diaz participa do Altas Horas e fala sobre Karol Conká

02/05/2021 | 09:11



Carla Diaz participou no último domingo, dia 1º de maio, do programa Altas Horas e acabou revelando que se surpreendeu com as polêmicas envolvendo o nome de sua amiga de confinamento do BBB 21, Karol Conká.

A atriz ainda comentou com o apresentador Serginho Groisman que ela ficou em alguns momentos extremamente decepcionada com a cantora dentro da casa, mas que acredita que Karol não repetiria os erros que fez dentro do confinamento na parte de fora da casa mais vigiada do Brasil.

- Eu não imaginava a situação da Karol Conká fora da casa. Até porque acontece muita coisa que a gente não sabe. Eu tive uma situação difícil com ela dentro da casa. Ela me desmereceu como atriz. Eu tinha uma admiração muito grande por ela como artista. Fiquei decepcionada, mas aconteceu no jogo. O que a gente viveu lá dentro, a gente não vai viver mais aqui fora.

E Carlinha ainda continuou o assunto...

- Por mais que seja vida real, com as questões de cada um, tem a pressão do jogo que deixa tudo mais difícil. Senti que quando eu saí, tive um alívio em relação ao peso do jogo. Enxerguei muita coisa aqui fora, mas muita coisa não vai ser vivida da mesma forma. Acho que muitas atitudes as pessoas tem por causa do jogo e não teriam aqui fora!

E como você já viu, Karol Conká está com um documentário sobre a sua vida pós Big Brother Brasil 21 produzido pela Globoplay e muito colegas de confinamento se recusaram a participar junto com ela. Eita!