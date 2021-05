01/05/2021 | 13:06



Uma manifestação de apoiadores do governo federal interrompeu na manhã deste sábado o trânsito na orla de Copacabana, zona sul do Rio. Simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro se aglomeraram na Avenida Atlântica, à beira da praia, uma das principais vias do bairro, carregando bandeiras do Brasil e faixas de protesto contra o Supremo Tribunal Federal (STF). Os manifestantes executaram o hino nacional e gritavam palavras em apoio a Bolsonaro.

Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, a Avenida Atlântica foi interditada nos dois sentidos na altura da Rua Figueiredo de Magalhães, no posto 5. O protesto provocou congestionamento no bairro.