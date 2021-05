01/05/2021 | 12:10



Morreu no dia 30 de abril. o ex-Menudo, Ray Reyes, aos 51 anos de idade.

O anúncio foi feito pelo irmão do cantor em seu Facebook e a causa da morte ainda não foi divulgada pela família.

Com uma dor enorme em minha alma que informo que meu amado irmão Ray Reyes morreu. Peço que nos deem privacidade para digerir toda essa situação e por favor orem por nossa família, principalmente por nossa mãe. Também peço para que nunca se esqueçam de seu legado. Hoje, mais do que nunca, precisamos nos unir e nunca deixarmos de expressas todo o amor e carinho que sentimos pelos outros. Este é mais um ensinamento do universo, escreveu o irmão do artista na publicação.