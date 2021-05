Lance polêmico define empate entre Tigre e Netuno

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



30/04/2021 | 22:13



O dérbi do Grande ABC entre São Bernardo FC e Água Santa foi definido por um lance um tanto quanto questionável, ontem à noite, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela Série A-2 do Paulista. O Tigre vencia até os 36 minutos do segundo tempo, quando Tauã lançou para Bambam, que aproveitou falha da zaga para driblar Gabriel Gasparotto e mandar para as redes. O árbitro assistente levantou a bandeira assinalando o impedimento, porém o juiz Rodrigo Pires de Oliveira confirmou o gol. Depois de muita discussão, o tento foi validado e determinou a igualdade do Netuno, que segue invicto no torneio e quebra os 100% de aproveitamento aurinegro no duelo entre as equipes (até então haviam sido cinco vitórias nos cinco encontros anteriores).

O ponto somado deixou o São Bernardo FC com 13, na oitava colocação, ainda dentro do grupo que se classifica para a próxima fase, enquanto o Água Santa foi a 22, na vice-liderança, três atrás do Oeste.

O técnico Ricardo Catalá promoveu a reestreia do lateral Eduardo, que regressou de empréstimo do Caxias-RS. Além disso, quem voltou ao time foi Rafael Costa, que havia sido desfalque por algumas rodadas por problemas físicos. E logo aos cinco minutos o meio-campista matou a saudade do time e do torcedor da melhor forma: cobrou falta de longe, a bola passou pela barreira e entrou no canto direito do goleiro Oliveira: 1 a 0.

O gol, no entanto, não fez bem ao Tigre, que acabou recuando excessivamente. Para piorar, errava muitos passes. O Água Santa, que teve a volta de todos os titulares, colocou a bola no chão e passou a buscar o empate. Com a frente da área congestionada, o Netuno passou a arriscar de média e longa distância. E conforme Ricardo Catalá foi mexendo no time, chamou ainda mais o time de Diadema para cima.

Aos 23, Luan Dias arriscou e ficou no quase. E, aos 36, o lance polêmico que determinou o empate: Tauã lançou, a zaga falhou, Bambam driblou Gasparotto e igualou, para desespero aurinegro.