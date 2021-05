Programação para escolher em casa

Vinícius Castelli

02/05/2021



No canal pago Nickelodeon a brincadeira vai além da programação, e quem decide qual desenho será ‘entregue’ na tela da TV é o telespectador.

Para isso, a emissora preparou o especial Diversão em Casa, que promete muita distração nas residências da criançada. A emissora disponibiliza opções de combos de desenhos e as crianças podem votar, de segunda a sexta, nas redes sociais da Nickelodeon (Twitter e Instagram) no que gostariam de assistir na TV. O mais votado é exibido aos domingos, a partir das 15h.

A disputa desta semana é entre os combos Misterioso e Tentáculos. Se o primeiro vencer, serão exibidos episódios de The Loud House, Os Casagrandes e Bob Esponja (foto).

Caso a votação seja melhor para a segunda opção, o público poderá ver três episódios de Bob Esponja. O canal exibe ainda dois episódios surpresa.

Entre os dias 10 e 14, a disputa é entre os combos Loucura (com dois episódios de Os Casagrandes e um de Bob Esponja) e Festa (com dois de Os Casagrandes e um de The Loud House). O vencedor será exibido dia 16, também às 15h, seguido de outros dois desenhos surpresa.