Suplente de Samuel, Zezão assume, mas tira licença; Toniol irá ocupar a vaga

30/04/2021 | 00:05



A Câmara de Santo André convocou o ex-vereador Zezão Mendes (PDT) para assumir, provisoriamente, a vaga legislativa do correligionário Samuel Dias, ainda internado no CHM (Centro Hospitalar Municipal) depois de sofrer AVC (Acidente Vascular Cerebral) há duas semanas. Primeiro suplente da sigla, Zezão requereu, contudo, licença por 30 dias, já aprovada em plenário – assim, a presidência irá chamar Márcio Toniol Macaco (PDT), segundo da lista, para ocupar o posto.

O afastamento de Samuel por motivos de saúde completou 15 dias. O regimento do Legislativo estabelece a saída temporária neste caso. “É situação ruim, até constrangedora. Eu que trouxe o Samuel para o partido. Houve acordo (com a direção do partido) para deixar o Macaco na vaga, mas durante a estadia não será mexido no gabinete”, alegou Zezão, que será renomeado para o cargo de adjunto na Secretaria da Pessoa com Deficiência.

O afastamento de Samuel começou a ter validade no dia 14, data em que foi hospitalizado com diagnóstico de AVC hemorrágico. De lá para cá, ele foi submetido a duas intervenções cirúrgicas. A primeira não havia sido exitosa em estancar o sangramento. Na UTI, o quadro de saúde do parlamentar é considerado delicado.

A assessoria do vereador informou que ele “está estável”. “Está sem sedação e apresenta evolução contínua em seu quadro.” Confirmou que, recentemente, a equipe médica realizou traqueostomia para deixá-lo “mais confortável”.