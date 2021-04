A partir de R$ 8 mil, Asus anuncia novos ZenBooks no Brasil

Da Redação, com assessoria

29/04/2021



A Asus anunciou, em evento online nesta quarta-feira (28), o lançamento dos novos ZenBooks no Brasil. São três modelos: ZenBook 14 (UX425), ZenBook 14 (UX435) e o carro-chefe ZenBook Duo 14 (UX482). A seguir, conheça detalhes de cada um deles.

ZenBook Duo 14 (UX482)

Este modelo se destaca entre os novos ZenBooks no Brasil porque tem duas telas. Uma delas é a principal de 14 polegadas. A outra é a ScreenPad Plus, que se localiza na base do aparelho e pode inclinar em um ângulo de até 7º, reduzindo reflexos para facilitar a leitura. Este display adicional tem 12,6 polegadas. Outros diferenciais são câmera HD infravermelha e suporte ao Windows Hello, que permitem que o usuário faça login apenas com o reconhecimento facial – mesmo no escuro.

O novo ZenBook Duo é alimentado por um processador Intel Core i7 da 11ª Geração, 16 GB de memória RAM e 1 TB de armazenamento. O notebook também é equipado com Intel Iris e NVIDIA GeForce MX450 com 2 GB de memória GDDR6 para o processamento gráfico, além de sistema de resfriamento com ventoinha dupla. Ainda vale ressaltar o par de entradas Thunderbolt 4 e a bateria de 70Wh para até 17 horas de uso.

O ZenBook Duo (UX482) está disponível na Loja Asus a partir de R$ 17.999 – depende das especificações escolhidas pelo usuário.

ZenBook 14 (UX425)

O ZenBook 14 (UX425) se destaca pelo NumberPad, iluminado por LEDs e que pode ser utilizado tanto como cursor, quanto como teclado numérico. Com bordas mais finas que as do seu antecessor, o notebook tem apenas 1,3 cm de espessura e pesa apenas 1,17 kg. Além disso, a bateria promete duração de até 15 horas, com uma única recarga.

Ele ainda vem equipado com processador Intel Core da 11ª geração, placa de vídeo integrada Intel Iris Xe, SSD de até 256 GB e 8 GB de memória RAM. As portas USB-C no ZenBook 14 (UX425) apresentam a recente tecnologia Thunderbolt 4 , que é até oito vezes mais rápida do que USB 3.2 da geração 1. O aparelho sai por a partir de R$ 8.099 na Loja Asus.

ZenBook 14 (UX435)

O último lançamento entre os novos ZenBooks no Brasil é equipado com processador Intel Core i7 da 11ª geração e gráficos Intel Iris Xe. Tem uma bateria de 63Wh que dura até 17 horas de uso, 512 GB de espaço para armazenamento e 8 GB de memória RAM. O diferencial deste modelo é o ScreenPad 2.0, uma tela adicional de 5,65 polegadas com touchpad. Está disponível na Loja Asus a partir de R$ 9.449.

