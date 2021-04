Em cada foto, um nome. Em cada capítulo, uma história

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



29/04/2021 | 00:01



Texto Roseli Dias Ortigoso

Brunoro & Tombolato

Em 1912, o casal Giuseppe Valentino Brunoro e Luiza Tombolato fixou residência em Santo André, onde Cecília Brunoro nasceu, em 1º de junho de 1921. Ela trabalhou na Rhodia Química de 1935 a 1947, saindo ao se casar.

1924

Vovó Zulmira contava que em 1924 vários bairros de São Paulo passaram a sofrer bombardeios intensos quando da revolução. A família vivenciou esses momentos. Permanecia todo o tempo embaixo de uma mesa da Tinturaria Reformadora, da Rua Glicério, na Liberdade, propriedade da família. O irmão de vovó, Antonio, se engajou nas tropas e seguiu com elas para o Sul. Nunca mais deu notícias.

1932

O menino Celestino, de farda, participou do pelotão infantil de apoio moral às tropas paulistas.

1948

Eu e meu irmão nascemos na casa de número 79 da Praça Getúlio Vargas, Vila Assunção, em Santo André. Viemos ao mundo pelas mãos da parteira Adelina Kosar.

1952

Celestino Dias ficou doente e foi internado no Hospital das Clínicas. Papai queria nos ver e como isso não era possível, mamãe levou uma foto. Essa foi a forma para amenizar a saudade dele.

Nota da Memória – Caro leitor:imagine essas legendas emoldurando fotos coletadas e sistematizadas. Mais do que um álbum familiar, nasce um documento histórico que enriquece a memória de uma cidade e de um povo. Uma lição divulgada pela professora Roseli, andreense da gema.

Diário há meio século

Quinta-feira, 29 de abril de 1971 – ano 13, edição 1522

O Rei – Clube da GE, em Santo André, anuncia para amanhã (30 de abril de 1971) show com Roberto Carlos e conjunto RC-7. E baile com o conjunto Garota de Prata.

São Caetano – Também amanhã (30 de abril de 1971) o baile do 57º aniversário do São Caetano EC, com o conjunto Arnaldo Savy Trio e na base do blacktie.

Em 29 de abril de...

1901 – Anúncio: lápis calculador. Grande novidade americana. Um objeto de suma utilidade. Indica instantaneamente os resultados da multiplicação. Preço: 1$500.

1956 – Vinte e cinco barcos participam da VII Volta da Represa Billings, classes star, snipe e mista. Saída da ponte da Via Anchieta (km 28). Percurso até a Pedreira, em Eldorado. Retorno ao Iate Clube Cruzeiro do Sul. Primeiro colocado geral: barco Eolo, de Rolf Frey, que conquista a Fita Zulk.

No Pacaembu, São Paulo 5, Santos 3. E o São Paulo conquista o título da fase regional do Torneio Roberto Gomes Pedrosa.

Lançamento da pedra fundamental do Edifício Itália, em São Paulo.

Municípios brasileiros

- No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Campos do Jordão. Elevado a município em 1934, quando se separa de São Bento do Sapucaí.

- Nos demais Estados, fazem aniversário em 29 de abril 93 municípios, entre os quais: Alcantil, na Paraíba; Alegre do Piauí, no Piauí; Bela Vista de Minas, em Minas Gerais; Buriti de Goiás, em Goiás; Cristal, no Rio Grande do Sul; Grajaú, no Maranhão; e Guaratuba, no Paraná.

Hoje

Dia Internacional da Dança. Instituído em 1982.

Criação da ABHO (Associação Brasileira de História Oral), em 1994.

Santo do dia

- Pedro de Verona