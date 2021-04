Tigre tenta voltar a vencer em visita ao Monte Azul

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



28/04/2021 | 00:10



O São Bernardo FC está quase no limite do G-8 na Série A-2 e a ideia é voltar a vencer para diminuir a distância dos primeiros colocados. E isso passa pela partida contra o Monte Azul, às 20h de hoje, no Estádio Maria Tereza Breda, em Olímpia. Diante de adversário que está abaixo na tabela, o Tigre quer não apenas somar três pontos, como se superar dentro da árdua maratona de compromissos.

“Está sendo bem desgastante essa sequência de jogos a cada 48 horas, mas temos totais condições de pontuar mais, ser mais cirúrgicos nos jogos para não ficarmos tão distantes dos primeiros colocados, correndo o risco de ficar fora da zona de classificação. Hoje estamos dentro dessa zona e vamos buscar permanecer até o fim”, disse o zagueiro Genílson, que fez sua estreia como titular no empate com o Audax.