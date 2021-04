Joilson Santos admite apoio para candidatos fora do PT

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



28/04/2021 | 00:01



Vereador por São Bernardo, Joilson Santos (PT) admitiu a possibilidade de apoiar figuras de fora do petismo na eleição do ano que vem, entre elas o deputado federal Alex Manente (Cidadania), que tende a concorrer à reeleição.

O parlamentar, que revelou que ainda não buscou diálogo com nenhum candidato petista, também declarou não ver problema em possível aproximação com Alex e que até já apoiou o federal em outras oportunidades. “Ainda não tem nenhuma conversa (com candidatos do PT). Eu acho que essa situação com Alex Manente é especulação, mas não vejo problema (em estar ao seu lado). Tenho boa relação com (Alex) Manente e até já o apoiei em outras oportunidades”, declarou o vereador, que chegou a integrar o grupo liderado pelo deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT).

Na Câmara, Joilson se distanciou das movimentações mantidas pela bancada petista. No início do ano, votou em Estevão Camolesi (PSDB) para presidente da casa em vez de apoiar a vereadora Ana Nice (PT), que lançou candidatura. Camolesi foi eleito mandatário do Legislativo e Joilson foi punido pelo petismo local, mas conseguiu liminar para suspender a reprimenda. O vereador tem sustentado que tem sofrido perseguição por parte da sigla.

Antes de ser eleito vereador pela primeira vez, em 2016, Joilson atuou como assessor do ex-vereador Tião Mateus (ex-PT, atualmente sem partido) durante seis anos. Após ser derrotado na urnas, na eleição do ano passado, Tião foi chamado para ser assessor de Alex. Assim que aceitou a empreitada, foi sumariamente expulso do partido.