Renato Peixe pede demissão no EC São Bernardo

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



27/04/2021 | 15:49



O EC São Bernardo está momentaneamente sem treinador. A derrota para o Red Bull Brasil, na noite da segunda-feira, 26, em Bragança Paulista, fez com que Renato Peixe pedisse seu desligamento. Isso porque o clube segue na zona de rebaixamento, com apenas quatro pontos conquistados.

"Estou me desligando. As coisas não encaixaram do jeito que imaginava e até mesmo pelo carinho pelo clube, só posso deixar espaço para ver se um outro profissional consegue mudar a cabeça dos atletas e consertar os detalhes que estão faltando", declarou o treinador.

Em nota, o presidente Felipinho Cheidde agradeceu aos serviços prestados pelo técnico, que conquistou o acesso na Série A-3 do ano passado e esteve à frente da campanha semifinalista na Copa Paulista de 2019. "Tenho muita gratidão. Mais que um excelente treinador, um amigo. Terá as portas sempre abertas."

Na partida desta quarta-feira, 28, contra o Atibaia, a equipe deverá ser comandada pelo auxiliar Fábio Reis.