Entenda o fenômeno da Superlua que ocorrerá na noite desta segunda-feira (26)

26/04/2021 | 11:18



Esta semana terá a presença de um fenômeno astronômico. Na noite de hoje (26), a Lua não só entrará na fase cheia, como estará em seu perigeu, isso é, quando ela está mais próxima à Terra. Os dois fatores combinados entregam o que é popularmente chamado de Superlua. Na prática, é quando o satélite natural parece até 15% maior e 30% mais brilhante do que o usual.

Como observar o fenômeno

O melhor horário para observar a Superlua é durante a primeira hora após ela nascer. No Brasil, esse período se dá por volta das 18h. Porém, a hora pode variar de cidade para cidade. Vale consultar aplicativos ou sites de observação astronômica, como o Heavens Above, para descobrir o momento exato na sua localização.

O fenômeno, no entanto, não é possível ser apreciado a olho nu. Só com instrumentos, como um telescópio, ou comparando fotografias de alta qualidade, será possível notar certa diferença. Habitantes de grandes cidades ainda sofrerão mais para visualizar a Superlua, uma vez que a poluição e os prédios atrapalham a visão.

É válido destacar que este não é um fenômeno raro. Normalmente, a Superlua ocorre de três a quatro vezes por ano. A observação de hoje (26) será a primeira de 2021 e poderá ser apreciada também amanhã (27).

Superlua ou Lua Rosa?

A Superlua que aparecerá hoje (26) também está sendo chamada de Lua Rosa. O termo, entretanto, não tem nada a ver com a tonalidade do satélite. Na verdade, o fenômeno é conhecido popularmente desta forma no Hemisfério Norte, principalmente nos Estados Unidos. Isso porque ele coincide com a chegada da primavera.