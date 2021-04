Gusttavo Lima aparece com anel em live e fãs desconfiam: Voltou a usar aliança?

25/04/2021 | 12:11



Gusttavo Lima deu o que falar ao aparecer usando um anel na mão direita durante a Live Cachaça Cabaré do último sábado, dia 24. O sertanejo cantou seus maiores sucessos e os clássicos ao lado de Leonardo e Xand Avião, mas o que roubou mesmo a atenção do público foi a dúvida: Será que o cantor voltou a usar sua aliança de casamento com Andressa Suita?

Nos comentários, os fãs não aguentaram a emoção. Uma internauta escreveu:

Gusttavo Lima voltou a usar aliança?

Enquanto outra confessou:

Tô doida pra ele se declarar pra ela.

Gusttavo e Andressa anunciaram a separação em outubro de 2020. No entanto, desde o início do ano, o casal vem dando indícios de que poderiam estar se reconciliando. Recentemente, os dois foram vistos, inclusive, aproveitando uma festa no iate do cantor em Angra dos Reis.

Live Cachaça Cabaré

Além dos rumores de volta do casal, a live foi marcada por muitas risadas e brincadeiras entre os cantores. Durante a apresentação de Xand, Gusttavo acabou soltando uma pérola e, de quebra, chamou Leonardo de velho!

- Eu tenho uma história marcada com Léo, faz muito tempo, eu quando passei da quarta pra quinta série pedi para o meu pai um violão. Ele disse: Eu dou, mas tem que tocar uma música do Leonardo. Aí aprendi aquela 'todo dia no meu quarto'

Diz Xand, citando a música Solidão, de Leandro e Leonardo.

Curioso com a história, o Embaixador pergunta quantos anos Xand tinha na época, e ao ouvir a resposta, dispara para Leonardo:

- Você sabe o que isso significa isso, né? Você tá com o pé na cova. Você tá véio.

Aos risos, tentando sair da saia justa, o cantor responde:

- Véio é o mundo, rapaz! Nós somos apenas passageiros aqui.