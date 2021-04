24/04/2021 | 13:11



Steven Seagal colocou sua mansão blindada à venda por 19 milhões de reais, segundo o New York Post.

O astro dos filmes de ação de Hollywood construiu a casa com todo conforto possível, contando com cinema, casa de hóspedes, cinco quartos e seis banheiros. Todo o luxo que se pode querer para aproveitar a bela vista do deserto do Arizona, a 3 mil metros do nível do mar.

Além disso, o imóvel é totalmente seguro, já que conta com janelas que resistem a balas! Nada mal, em?