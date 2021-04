Tom Cruise salva cameraman de queda em gravação de Missão Impossível 7

24/04/2021 | 12:11



Tom Cruise mostrou que não são só seus personagens que têm atos heroicos. Durante as filmagens do longa-metragem Missão Impossível 7, no qual ele vive o agente Ethan Hunt, o astro de 58 anos de idade salvou uma cameraman de uma queda perigosa. Na ocasião, a equipe estava filmando uma cena de luta em cima de um trem quando o homem, mesmo preso com cabos de aço, acaba escorregando pela lateral do veículo. Tenso!

Apesar do susto, as filmagens continuaram normalmente. Afinal, a estreia da continuação da história do agente secreto está marcada para o dia 19 de novembro e já deu pra perceber que o que não irá faltar são cenas de ação.

Affair nos sets

Além de Tom, Hayley Atwell, conhecida por interpretar Peggy Carter dos filmes da Marvel, também estava presente nos sets de filmagem. Desde o final do ano passado, a atriz vem sendo apontada como novo affair do astro. Fontes do jornal The Sun, afirmam que o romance já estaria bem engrenado.

Tom e Hayley se deram bem desde o primeiro dia. O bloqueio e todas as dificuldades que surgiram com ele os aproximaram ainda mais e eles se tornaram inseparáveis. Eles têm se encontrado tarde da noite e ela está em seu apartamento em Londres. Eles se dão muito bem e os dois parecem muito felizes.

Tom não assume um novo relacionamento desde sua separação de Katie Holmes, com quem tem uma filha, Suri, de 15 anos de idade. O ator também é pai de Connor, de 26 anos de idade, e Isabella, de 28 anos, que ele adotou com Nicole Kidman.