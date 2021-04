Água Santa se mantém invicto ao bater lanterna Osasco Audax

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



23/04/2021 | 00:34



O Água Santa se mantém invicto no Campeonato Paulista da Série A-2. Ontem à noite, mandando seu jogo no Canindé (em razão da ausência de iluminação artificial no Inamar, em Diadema), o Netuno recebeu o lanterna Osasco Audax e se impôs: fez 2 a 0 e chegou aos 16 pontos, dois atrás do líder Oeste.

O técnico Sérgio Guedes optou pela manutenção do time que havia empatado com o XV de Piracicaba. No início, porém, a equipe de Osasco se mostrou bem postada, dificultando as ações do Água Santa. Assim, foi necessário recorrer a uma arma do time diademense: a bola parada. E foi usando a altura de seus jogadores que abriu o placar. Aos 28 minutos, Dada cobrou falta pela esquerda e Helder apareceu livre na pequena área para desviar de cabeça: 1 a 0.

A partir de então, o Netuno soube dominar as ações e, se não foi tão incisivo, também não sofreu perigos.

Na segunda etapa, conforme o tempo passava, o Audax se lançava cada vez mais. Aos 36, porém, o travessão salvou os visitantes em cobrança de falta de Dada; no rebote, Giovanni Pavani cabeceou para fora. Aos 43, Bambam bateu cruzado, para defesa de Jeferson. E aos 48 não teve jeito: Marzagão passou por dois e mandou no canto: 2 a 0.