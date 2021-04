Ana Maria Braga engasga após tomar vinagre ao vivo no Mais Você e repercute entre os internautas

22/04/2021 | 13:10



Nesta quinta-feira, dia 22, Ana Maria Braga repercutiu na internet. A apresentadora engasgou ao vivo no programa Mais Você depois de beber vinagre! Ela estava participando de uma brincadeira em que tinha que virar três copos: dois deles com água e um com vinagre, sem deixar que a outra pessoa descobrisse qual era o copo com vinagre.

No entanto, após ingerir o líquido, Ana Maria engasgou e começou a tossir. O programa repercutiu na web e os internautas fizeram vários comentários.

Beber vinagre sem fazer careta: só a @anamariabraga mesmo!

Ana Maria Braga está tomando vinagre em plena televisão aberta em plenas 9 da manhã. Essa mulher é um patrimônio cultural e imaterial do Brasil.

O que foi a Ana Maria Braga tomando copo de vinagre gente.

Uma hora vão matar a Ana Maria Braga nesse programa, fizeram a mulher até beber vinagre, credo.

Acordar cedo pra ver a ana maria braga beber vinagre.