Água Santa para na defesa do XV e deixa escapar a liderança da A-2

21/04/2021 | 00:20



No duelo entre times que dividiam a liderança e mantinham a invencibilidade na Série A-2 do Campeonato Paulista, Água Santa e XV de Piracicaba fizeram duelo quente, mas ficaram no empate sem gols, ontem à noite, no Estádio Barão de Serra Negra, no Interior. Melhor para outro adversário direto pela parte de cima da tabela, caso do Oeste que, em Barueri, fez a lição de casa, goleou o Red Bull Brasil por 4 a 0 e assumiu isoladamente a primeira colocação da competição.

Netuno e Nhô Quim seguem invictos, mas perderam os 100% de aproveitamento. O time de Diadema ostenta a segunda colocação, com os mesmos 13 pontos do adversário, mas à frente pelo saldo de gols (sete a quatro).

Quando a bola rolou, logo deu para perceber que se tratava de embate entre times bastante similares. Isso porque o equilíbrio dava o tom do confronto. Apesar de ter um ataque mais positivo do que o adversário, o Água Santa teve muita dificuldade para transpor a defesa do XV de Piracicaba. Na melhor chance do jogo, aos 26 minutos do primeiro tempo, Rhuan cruzou e Giovanni Pavani cabeceou, a bola bateu no travessão, quicou sobre a linha e não entrou, para desespero do técnico Sérgio Guedes à beira do campo.

Do outro lado, o goleiro Oliveira – de volta à meta diademense recuperado de lesão – teve pouco trabalho tanto na primeira quanto na segunda etapa, quando o Netuno dominou, foi melhor, mas ainda esbarrou no bem postado sistema defensivo do adversário. Desta maneira, o placar se manteve inalterado até o apito final.