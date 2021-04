Polícia Civil detém oito homens por tentativa de furto de combustível em São Bernardo

Do Diário do Grande ABC



Nesta terça-feira (20), a Polícia Civil deteve oito homens por tentativa de furto de combustível, organização criminosa e crime contra a ordem econômica. A ação foi realizada em um posto de combustíveis no bairro Beta Neves, em São Bernardo, onde foi identificado túnel para a ação criminosa. Os agentes do 1º Distrito Policial da cidade passaram a investigar o estabelecimento após uma empresa de fabricação de combustível sinalizar sobre a possível comercialização de seu produto de maneira ilegal, além da presença de um duto de transporte ao lado do local.

Com apoio da UIP (Unidade de Inteligência Policial) do Demacro, os agentes obtiveram uma amostra do combustível para análise, sendo constatada a adulteração dos componentes. Diante das informações os policiais se deslocaram ao posto de combustível acompanhados de um representante da empresa vítima e da Agência Nacional do Petróleo. No local abordaram dois funcionários e um terceiro envolvido, sendo localizadas cinco mangueiras de alta pressão, bombas de sucção e um compressor. Ainda em buscas pelo estabelecimento, os agentes surpreenderam outros quatro homens realizando a escavação de um túnel que daria acesso aos dutos de combustível da empresa vítima.

O grupo foi detido em flagrante e encaminhado ao 1ºDP de São Bernardo, onde foi requisitada a conversão da prisão para preventiva. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos com a prática criminosa.

Mediante interrogatório aos suspeitos, os agentes tiveram conhecimento sobre a adulteração de combustível em um segundo estabelecimento, na Capital, relacionado a um dos funcionários. Diante das informações as equipes se deslocaram até um posto de combustível na Avenida Guarapiranga, no Jd. São Luiz, e surpreenderam o nono envolvido. Foi constatada a adulteração do produto por meio de exames executados pelos profissionais da Agência Nacional do Petróleo.