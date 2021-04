Técnico diz que irregularidade da Ponte Preta faz parte do processo de construção

20/04/2021 | 11:18



A derrota sofrida para o Red Bull Bragantino por 2 a 0, na última segunda-feira, em Bragança Paulista (SP), foi um balde de água fria no torcedor da Ponte Preta, que vinha animado pela vitória sobre o Santos, na semana passada. O técnico Fábio Moreno falou sobre essa irregularidade demonstrada pela equipe no Campeonato Paulista.

Para ele, isso faz parte do processo de construção de um modelo de jogo que está sendo instalado no clube. "É uma irregularidade decorrente do processo de formação de equipe, estamos num início de trabalho. Grandes times demoram também para estruturar sua forma de jogar. O Bragantino tem um trabalho a longo prazo, por exemplo. É o que esperamos também para a Ponte", comentou Fábio Moreno.

A derrota sofrida em Bragança Paulista não permitiu que a Ponte Preta chegasse aos mesmos 10 pontos que a vice-líder Ferroviária no Grupo B - o líder é o São Paulo, com 19. A diferença atual é de três, após seis jogos. Mesmo assim, o treinador não joga a toalha em relação à classificação às quartas de final.

"Seguimos na nossa luta, é um campeonato difícil. O tempo é para recuperar os jogadores apenas, ver quem estará disponível para ir em busca da recuperação. Vamos tentar somar o máximo de pontos em busca da classificação, que ainda é possível", finalizou Fábio Moreno.

A Ponte Preta volta a campo nesta quinta-feira contra o lanterna São Caetano, que tem apenas dois pontos no Paulistão. A partida será realizada no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).