Pró-Memória distribui livro para alunos de escolas municipais contando a história de São Caetano

20/04/2021 | 10:36



Os cerca de 1400 alunos do terceiro ano do Ensino Fundamental que estudam na Rede Municipal de Ensino ganharam um aliado no aprendizado da história da cidade, matéria que integra a grade escolar, com a distribuição gratuita do livro A História de São Caetano do Sul.

Editado pela Fundação Pró-Memória a obra de autoria da consagrada escritora, pedagoga e arte-educadora, Nereide Schilaro Santa Rosa (vencedora do prêmio Jabuti de literatura em 2004) e com ilustrações da designer e programadora visual da FPM, Roberta Giotto, conta com oito personagens (o estudante Cacá, o índio Itaussu, o bandeirante Capitão Machado, o beneditino Monge Gaspar, o escravo Kizua, a imigrante italiana Henriqueta, o migrante nordestino Zeferino e o autonomista Mario) que, com textos curtos, simples e objetivos, aliados a ricas ilustrações levam o leitor a conhecer ainda mais sua cidade e desperta o gosto pelo estudo da história do município.

Para reforçar o conhecimento histórico e facilitar o aprendizado, um encarte destacável traz os personagens do livro, que poderão interagir com as crianças em diversas atividades lúdicas. Os exemplares foram repassados pela instituição para a Secretaria Municipal de Educação por meio do Cecape, que fará a distribuição aos alunos e professores.

Encontro com a História em Casa

Além disso, a Pró-Memória lançou em junho de 2020 o Encontro com a História em Casa, versão online da tradicional atividade da instituição que complementa a disciplina de história da cidade presente aos alunos do 3° ano do Ensino Fundamental da rede. O acesso é amplo e gratuito por meio de nosso site (www.fpm.org.br)

O objetivo é que os educandos possam ter contato com o conteúdo e, com a orientação dos professores, desenvolver atividades lúdicas sobre o tema.

No site, é possível acessar e fazer o download de diversas ferramentas da ação como o Livro A História de São Caetano do Sul, cenários e personagens da publicação para impressão, o jogo da História de São Caetano e sugestões de atividades para professores.

Além disso, a equipe da Pró-Memória preparou um vídeo sobre a história da cidade cujo link também está disponível no site.