Yasmin Brunet comemora vitória de Gabriel Medina e tia afirma que surfista está mais feliz longe da mãe

20/04/2021 | 10:11



Gabriel Medina conquistou na madrugada desta terça-feira, dia 20, o troféu da etapa de Narrabeen, na Austrália. A vitória foi dedicada à companheira, Yasmin Brunet. Ela, claro, registrou tudinho nas redes sociais e celebrou a conquista do surfista.

Três baterias seguidas e você dando show em todas. Fico impressionada com você todos os dias!!! Obrigada por ser essa pessoa tão incrível!!! O campeão voltou e agora rumo ao tri!!!!, escreveu ela ao divulgar momentos da competição.

Em seu discurso, Medina disparou:

- Nunca deixe que ninguém tire sua felicidade!

A declaração vem em meio aos rumores de que a família Medina está enfrentando uma crise.

Nas redes sociais, Medina não segue mais a mãe, Simone Medina, e o padrasto e ex-técnico, Charles Saldanha. A família vem trocando indireta nas redes sociais e apenas Yasmin Brunet acompanhou o surfista na competição.

No Instagram, Medina também falou sobre a vitória ao citar letra do cantor Chorão:

No mundo, o falso e o verdadeiro se confundem/Mas os que sabem jamais se iludem/ Não é fácil encontrar o caminho/ Mas é bom olhar pro lado/ E ver que não estou sozinho/ Que não estou sozinho/ Todo o mal que é dirigido a nós/ Nos fortalece e eu não vou desistir/ O que vale nessa vida/ É o que se vive é o que se faz, escreveu ele.

Depois, ele compartilhou foto ao lado de Yasmin e afirmou que os dois teriam um jantar especial.

Segundo Leo Dias, a tia de Gabriel Medina estaria contando a amigos próximos que agora ele e o irmão, Felipe, estão mais felizes já que estão afastados de Simone.

Alexandra Medina não fala com a irmã há um ano e meio e trabalhava no setor administrativo do Instituto Gabriel Medina, que teve seus trabalhos interrompidos em meio à pandemia.

O colunista afirmou que Alexandra acredita que os irmãos se libertaram da relação abusiva que mantinham com a matriarca da família Medina.

Simone, aliás, não estaria sendo bem vista em Maresias, reduto da família. Seu comportamento e temperamento difícil teriam complicado as coisas por lá.