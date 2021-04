Ana Lúcia Menezes, dubladora de Rebelde, morre após sofrer AVC

20/04/2021 | 10:10



Morreu Ana Lúcia Menezes, dubladora brasileira de produções como Rebelde, iCarly e Peppa Pig. A triste notícia foi divulgada pela filha da artista, Beatriz Menezes, que escreveu o seguinte texto:

Esse texto estava preparado desde sexta, eu já sabia. Você não voltou pra mim. Mas voltou para sua casa. Seu lar. Sua morada ao lado do nosso Pai. E estou grata a Deus por isso, grata a Deus por te levar para os braços Dele, grata a Deus por FAZER, não foi do nosso jeito, mas foi da maneira mais perfeita possível, como tudo que Ele faz. Você escreveu uma história aqui, e eu terei a obrigação de continuá-la porque sei que seria exatamente como você gostaria que eu fizesse. Você lutou até o último minuto, agora é hora de descansar e usufruir do que Deus preparou para Ti. Eu te amo e sempre te amarei, até a eternidade.

Ana Lúcia havia sofrido um AVC e ainda havia recebido o diagnóstico de trombose no cérebro. Os médicos acreditam que essas complicações aconteceram após a dubladora ter lidado com a Covid-19.