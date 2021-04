Sugar daddy: site dá dicas de relacionamentos amorosos para brasileiros

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



19/04/2021 | 07:18



Um dos termos mais buscados na internet no Brasil é “sugar dare”, que é a forma aportuguesada de se referir a Sugar Daddy. A expressão se refere a homens ricos que procuram mulheres (normalmente mais novas) para ter um relacionamento amoroso – eles oferecem benefícios financeiros e materiais; elas, em troca, carinho, companhia.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Em geral, esse tipo de troca se chama Relacionamento Sugar e também pode ocorrer com mulheres mais velhas e endinheiradas (Sugar Mommies) e rapazes mais jovens oferecendo companhia. Há ainda plataformas gays que promovem o mesmo tipo de troca.

Com tanto interesse sobre Sugar Daddy, Sugar Mammy e similares (como o brasileiríssimo “Sugar Dare”), o 33Giga e o Meu Patrocínio, uma das principais plataformas eletrônicas de Relacionamento Sugar, fizeram um guia com dicas práticas para se dar bem em relações desse tipo.

Você precisa saber exatamente o que procura: um relacionamento sério ou apenas diversão? Defina o seu objetivo com clareza. Antes de criar o seu perfil, pense naquilo que pretende encontrar.

Segundo um estudo da Universidade Princeton (EUA), decidimos se gostamos ou não de uma pessoa em um segundo. Não há segunda chance de causar uma primeira boa impressão. E, em sites de relacionamento, a primeira impressão é a sua foto. Nem sempre aquela você escolhe terá o melhor resultado, então, faça uma rápida pesquisa com os seus amigos.

A elaboração e descrição do seu perfil também merece atenção. Tenha uma estrutura clara: uma chamada atrativa (algo que você considere como uma característica marcante da sua personalidade), uma introdução (fale sobre hobbies, atividades que gosta e que não sejam genéricas, diferencie-se) e algo que induza o interessado a procurar por você (do tipo “você deve me procurar se…).

Antes da primeira conversa online, prepare um “quebra gelo” e pense nos assuntos que você pode abordar. Você não fará um questionário, tente ser o mais natural possível, mas se prepare para o momento. Procure dar uma direção à conversa, não deixe de fazer perguntas e evite julgamento precipitados.

Quando o convite para o encontro pessoal deve acontecer? Se você tiver um interesse real, não deixe a conversa online esfriar. Depois dos contatos iniciais, avaliadas as afinidades, é hora do encontro. Arrisque um convite e, quando ele se concretizar, se realmente você quiser ver a pessoa novamente, vale perguntar quando poderão ter um segundo date.

Ao se envolver em um relacionamento virtual, certifique-se que você têm as condições mínimas de segurança, em todos os aspectos. Qualquer relação tem uma carga emocional muito grande, mas procure não criar expectativas e encare como uma experiência que, no mínimo, irá acrescentar conhecimento à sua vida.

Independentemente se você for Suggar Daddy, Sugar Mommy, Sugar Baby, “Sugar Dare”, considere cada encontro como uma oportunidade de autoconhecimento e de melhorar as suas conexões com as pessoas. Depois, se tiver que acontecer, o amor e o envolvimento virão naturalmente.