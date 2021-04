Região disponibiliza 509 oportunidades de emprego

Do Diário do Grande ABC



18/04/2021 | 19:00



O Grande ABC conta com pelo menos 509 oportunidades de trabalho nesta semana. As vagas estão disponíveis nos centros públicos das cidades e na agência Luandre. Destaque para 100 postos para atuar como técnico de enfermagem em Santo André, onde são 105 empregos ao todo. Os requisitos são curso completo, registro no Coren (Conselho Regional de Enfermagem) ativo e experiência. Os currículos podem ser enviados para cpetr@santoandre.sp.gov.br.

Em São Bernardo, o CTR (Central de Trabalho e Renda) reúne 87 oportunidades, à exemplo de 20 vagas para operador de máquinas fixas em geral, 16 para controlador de entrada e saída e dez para auxiliar de limpeza. Interessados podem se candidatar pelo e-mail ctr@saobernardo.sp.gov.br.

Por meio do site portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br, desempregados podem se inscrever para 212 postos disponíveis em São Caetano. Após um cruzamento das informações, potenciais candidatos são encaminhados para entrevista.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires disponibiliza 17 empregos, tais como inspetor de qualidade, técnico em nutrição, padeiro, ajudante de padeiro e operador de logística. Currículos devem ser enviados para curriculopatrp@gmail.com.

Na Luandre, que possui unidade em Santo André, são 50 oportunidades para atuar no Grande ABC. São vagas que remuneram até R$ 2.000 (assistente administrativo, assistente de faturamento, escrituário, operador de puncionadeira e operador de máquina de corte a laser), R$ 3.000 (técnico de enfermagem para pronto socorro e técnico de enfermagem apra centro cirúrgico), R$ 4.500 (enfermeiro) e R$ 6.000 (analista de suprimeitos). Interessados devem acessar o site candidato.luandre.com.br.



ÁREA DE TECNOLOGIA

A ACCT Consulting & Technology, implementadora de TI, está com 20 vagas abertas para atuar remotamente, aceitando candidatos de todas as regiões. São 15 oportunidades para desenvolvedor front-end, duas para agilista, duas para arquiteto de soluções e uma para analista de qualidade. Os interessados podem se candidatar pelo link https://acct.gupy.io/ ou pelo Linkedin (https://www.linkedin.com/jobs/search/?f_C=15247603&geoId=92000000).