Após Jonathan Couto aparecer sem aliança, Sarah Poncio mostra parte do closet vazio

18/04/2021 | 16:11



O casamento de Sarah Poncio e Jonathan Couto está em crise desde outubro de 2020. Recentemente, os rumores de um possível divórcio voltaram com tudo, após Jonathan dar unfollow na influenciadora no Instagram.

Na noite do último sábado, dia 17, Sarah interagiu com seus seguidores e decidiu fazer um tour pela mansão onde mora com a família em seu Stories. Entretanto, apesar dos detalhes da luxuosa casa localizada no Rio de Janeiro, o que chamou a atenção dos internautas foi o closet! A parte que pertencia ao Jonathan estava completamente vazia, reforçando os boatos de separação.

Além disso, em um vídeo publicado pelo cantor na última sexta-feira, dia 16, que não está mais disponível, era possível notar que ele não está mais usando a aliança de compromisso do casal.

Juntos, Sarah e Jonathan são pais de José Márcio, de quatro anos de idade, João e Josué, ambos com dois anos. Vale lembrar que o músico traiu Sarah com Leticia Almeida e, junto com a atriz, é pai de Maria Madalena, de três anos.