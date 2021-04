Em fase de transição, movimento em shopping de Santo André é tranquilo

Daniel Tossato



18/04/2021 | 13:03



O movimento nos comércios que voltaram a abrir com a “fase de transição” do Plano SP, no Grande ABC, é tranquilo neste domingo. O faseamento, anunciado pelo Governo do Estado na sexta-feira, fica entre a faixa vermelha e laranja, e foi anunciado após leve melhora nos índices da pandemia do novo coronavírus.

O Diário percorreu algumas vias conhecidas por manter comércio em Santo André e também visitou um dos shoppings da cidade, que fica no Centro. No estacionamento do shopping, carros estacionados indicavam que o centro de comércio estava funcionando. Pessoas que passavam em frente ao estabelecimento, questionavam se o shopping estava realmente aberto.

“Estava passando aqui e percebi que o shopping estava aberto. Vou ver se consigo resolver um problema no caixa eletrônico do banco”, disse o segurança Cláudio dos Santos, 40 anos, e que estava acompanhado de sua namorada, Fernanda de Sousa, 42, que também atua como vigia.

“Eu estava com saudades do shopping. Eu frequentava muito antes da pandemia. Achei um erro terem fechado (o shopping) e deixar aberto mercados, por exemplo”, declarou Fernanda.

Segundo o Governo do Estado, as novas medidas da fase de transição serão implementadas em dois períodos. Um que começou na manhã de hoje e o outro no sábado que vem, dia 24. Os estabelecimentos deverão funcionar entre as 11h e 19h, com ocupação de 25% da capacidade de ocupação.

No shopping, entretanto, as lojas começaram a funcionar somente ao meio-dia e deverão operar até às 18h. A praça de alimentação está com acesso restrito e o cliente só pode retirar a mercadoria para consumi-la em casa.

Para entrar no shopping é preciso passar por uma profissional que faz aferição de temperatura e que oferece álcool em gel, caso o visitante queira passar nas mãos.

Além dos shoppings, outros comércios podem funcionar a partir de hoje: cultos religiosos, com controle de protocolos sanitários; bares e restaurantes, nas modalidades de entrega e retirada no local até o dia 24, quando poderão receber clientes.