Bruno De Luca chora com agradecimento de Fernanda Souza em live: - Eu te amo desde aquele dia, e isso já tem 20 anos

18/04/2021 | 11:10



Bruno De Luca e Fernanda Souza fizeram uma live juntos na última sexta-feira, dia 16, e falaram sobre positividade tóxica. Entretanto, a apresentadora quis começar o bate-papo de um jeito diferente, lembrando do dia que encontrou o amigo pela primeira vez.

- Quando eu cheguei no Rio de Janeiro em 1999, no meu primeiro dia de aula, eu fui estudar no colégio Anglo Americano. Nesse primeiro dia de aula eu estava muito nervosa, muito ansiosa, eu tinha acabado de sair de Chiquititas... então foi um furdúncio no colégio, porque a Mili estava lá, enfim. Na época, a personagem era muito estourada.

Fernandinha, então, contou que foi surpreendida por Bruno naquele dia.

- No primeiro dia, quando deu o intervalo e eu saí da sala, tinha tanta gente na porta que eu não consegui sair. E do nada surge Bruno De Luca que não me conhecia, nunca tinha me visto na vida, e saiu abrindo caminho entre as pessoas. Falou Gente, deixa ela. Deixa ela ter um pouquinho de recreio, deixa ela ficar um pouquinho tranquila. Me levou para dar uma volta, me apresentou o colégio. Eu fiquei tão chocada.

A atriz afirmou que já admirava o trabalho do apresentador na televisão, o que só deixou o momento ainda mais especial.

- Ele veio me dar uma força no primeiro dia de aula, que normalmente é um dia tão, tão difícil. Principalmente para quem está mudando de cidade, de país, e ainda vem com essa carga de uma personagem famosa. E eu queria te agradecer publicamente por esse dia, porque eu te amo desde aquele dia, e isso já tem 20 anos ou mais, declarou.

Bruno não escondeu as lágrimas e se emocionou durante a transmissão ao relembrar a história.

- Eu sempre fui muito empático, mas nunca achei que fosse te conhecer. Quando você chegou, eu sei lá, eu te abracei e a gente se grudou, e ficou junto até hoje, respondeu o artista.