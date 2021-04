Vinicius Poit avisa a filiados da região que pretende ser candidato a governador

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



17/04/2021 | 00:42



Deputado federal em primeiro mandato pelo Novo, Vinicius Poit – que tem raízes no Grande ABC – se reuniu com filiados da sigla na região, por meio de videoconferência, e sustentou que pretende se colocar como candidato ao governo de São Paulo na eleição do ano que vem.

Poit defende que a legenda tem obrigação de lançar postulante ao governo estadual em 2022, assim como apresentou nomes nas principais capitais em 2020, como Filipe Sabará (hoje fora do partido) à prefeitura de São Paulo. “Acho que precisa fazer isso que estou fazendo, firmar (a candidatura), porque daí não tem dúvida”, declarou Poit. “Por isso que a gente precisa botar a nossa candidatura na rua. Enquanto não tem candidatura do Novo, a gente não aparece nem em pesquisas. Inclusive, estou indo atrás dos institutos, porque daqui a pouco tem que ter nosso nome (nas pesquisas).”

Pelas regras partidárias, o parlamentar terá que se inscrever no processo seletivo do partido para tentar concorrer ao Palácio dos Bandeirantes, hoje ocupado por João Doria (PSDB). O Novo utiliza espécie de peneira para lançar seus candidatos, que só se registram à corrida eleitoral se forem bem-sucedidos.

Ainda que Poit tenha sido eleito com domicílio na Capital, ele possui laços no Grande ABC. Seus pais são moradores da Vila Duzzi, em São Bernardo, onde nasceu. Em 2018, quando foi eleito, obteve 18.522 votos na região, sendo 6.656 deles apenas em São Bernardo.

Com aspirações no Grande ABC, o Novo viu suas candidaturas naufragarem no pleito do ano passado. O partido participou da disputa majoritária apenas em São Caetano, onde elegeu a vereadora Thai Spinello. Nas outras cidades, os candidatos não prosperaram no processo seletivo da legenda.

Para o coordenador do Novo em Santo André, Paulo Proieti, o anúncio é importante para que a sigla comece a se organizar para a disputa ao Palácio dos Bandeirantes e também para aglutinar nomes com potencial para disputar o Legislativo.

“Com Poit confirmando sua intenção de ser candidato ao governo do Estado, certamente trabalharemos para que o Grande ABC tenha candidatos do partido, e eleja, ao menos, um deputado federal e estadual. A região precisa ter uma opção fora da velha política”, avaliou.