Arlindo Cruz é vacinado contra a covid-19: 'Momento muito aguardado'

Arlindo Cruz, 62, recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19, nesta quinta-feira, 15. O sambista, que teve um acidente vascular cerebral em 2017, foi imunizado em casa.

A família do cantor compartilhou o momento nas redes sociais ao som da música O Mundo em Que Renasci.

"Imunizado! Hoje, 15 de abril, nosso mestre Arlindo Cruz recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19. Momento muito aguardado por todos os amigos e familiares. Registramos aqui nosso agradecimento à toda equipe responsável e ao SUS", escreveram na legenda da publicação.

A esposa e a filha do artista, Babi e Flora, comemoraram a vacinação, nos comentários do post. "Conseguimos mais um passo importante, paizão! Só bora! Te amo para sempre", celebrou Flora.

"Como eu tive medo de não conseguir chegar a esse momento (...) Foi muito difícil blindar ele por um ano, mas, com muito carinho, cuidado e proteção divina, estamos tendo mais uma oportunidade da vida. Continuamos com os mesmos cuidados até a próxima dose, mas já me sinto mais forte. Vamos lá meu amor!", disse Babi.