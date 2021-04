Bloco governista define membros e completa composição da CPI da Covid-19

14/04/2021 | 17:48



O bloco dos partidos aliados do presidente Jair Bolsonaro no Senado escolheu os senadores Marcos Rogério (DEM-RO) e Jorginho Mello (PL-SC) para integrar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19. Os nomes estavam cotados desde terça-feira, 13, publicou o Estadão/Broadcast e foram confirmados pelos líderes partidários nesta quarta-feira, 14, completando a lista.

A ala bolsonarista inclui parlamentares do DEM, PL e PSC. Após as indicações chegarem oficialmente na Secretaria-Geral da Mesa, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), poderá convocar a reunião de instalação, ainda sem data para ocorrer. Por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira, 14, que o Senado tem de instalar a CPI, mas cabe à própria Casa definir como devem ser executados os trabalhos do grupo, se presencialmente, por videoconferência ou modelo híbrido

Os indicados podem ser substituídos a qualquer momento, durante o funcionamento da CPI. O governo terá apenas quatro parlamentares na tropa de choque entre os 11 titulares. A oposição terá dois representantes. O restante do grupo se posiciona como independente, mas é crítico à postura do presidente Jair Bolsonaro na crise do coronavírus. A composição acendeu um alerta no governo, que tentará adiar ao máximo o funcionamento.

VEJA COMO ESTÁ A FORMAÇÃO DA CPI DA COVID-19 NO SENADO, CONFORME DEFINIÇÃO DAS BANCADAS:

Titulares:

1. Eduardo Braga (MDB-AM) - independente

2. Renan Calheiros (MDB-AL) - independente

3. Otto Alencar (PSD-BA) - independente

4. Omar Aziz (PSD-AM) - independente

5. Tasso Jereissati (PSDB-CE) - independente

6. Humberto Costa (PT-PE) - oposição

7. Randolfe Rodrigues (Rede-AP) - oposição

8. Ciro Nogueira (PP-PI) - governista

9. Eduardo Girão (Podemos-CE) - governista

10. Marcos Rogério (DEM-RO) - governista

11. Jorginho Mello (PL-SC) - governista

Suplentes:

1. Jader Barbalho (MDB-PA) - independente

2. Angelo Coronel (PSD-BA) - independente

3. Alessandro Vieira (Cidadania-ES) - oposição

4. Rogério Carvalho (PT-SE) - oposição

5. Marcos do Val (Pode-ES) - governista

6. Zequinha Marinho (PSC-PA) - governista

7. Indefinido (MDB-PP-Republicanos)