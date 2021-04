Giovanna Ewbank mostra surpresa de aniversário de Titi e Bless para Bruno Gagliasso

13/04/2021 | 15:10



Giovanna Ewbank postou um vídeo em seu canal do YouTube para mostrar a surpresa dos filhos Titi e Bless para o aniversário de Bruno Gagliasso, que está na Espanha. O ator faz aniversário nesta terça-feira, dia 13. O vídeo começa com as crianças mandando uma mensagem para o pai. Bless fala:

- A gente está com muita saudades e já que você não está aqui, a gente vai fazer uma surpresa para você.

Titi logo revela o presente que eles irão fazer para Bruno:

- É um bolo de cenoura.

Em meio às brincadeiras das crianças, Giovanna também fala:

- Vocês tão muito loucos, né?

Ela também deixa uma mensagem carinhosa para o marido:

- Amor, foi confuso, mas foi com amor, espero que você tenha gostado. Te amamos muito, estamos com muita saudade.

No final do vídeo, a família canta parabéns para Bruno Gagliasso.