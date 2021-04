Jorge, da dupla com Mateus, processa ex-cunhado

12/04/2021 | 14:10



Como você viu, Jorge que faz dupla sertaneja com Mateus, está vivendo uma verdadeira polêmica na sua vida pessoal. Tudo porque o cantor decidiu se relacionar com a sua ex-cocunhada e o que gerou uma verdadeira guerra dentro da família.

Agora, segundo o jornal Extra, um desabafo nas redes sociais feito pelo empresário Pedro Freitas acabou em caso de Justiça por ele falar sobre o envolvimento de seu ex-cunhado Jorge, e sua ex-namorada, Rachel Boscatti. Isso mesmo, o cantor junto com a sua atual esposa estão processando o irmão de Ina Freitas que é ex do sertanejo e ex super amiga de Rachel também por injúria.

Na publicação que está causando um verdadeiro alvoroço fazia diversas acusações ao casal e para quem é mais curioso, a publicação e manifesto continuam na página de Pedro Freitas até hoje.

Estou aqui hoje para os parabéns para a maior $&@ deste país. Rachel Boacatti, parabéns. Você conseguiu o que sempre queria. Desejo toda a felicidade neste momento, como não conseguiu engravidar de mim, tentou o time do Flamengo todo, Barcelona, equipe do Villa Mix e pegou o Jorge príncipe do Egito de barba da Mesopotâmia, seu ex-cunhado e marido de sua melhor amiga. Bem que eu já falei para o Genô e pra Patiele [mãe e irmã do cantor] uma vez que o Jorge não tem berço, mas ele é o super correto, dono da razão que deveria mostrar a cara e ser homem para enfrentar a vida de verdade, ele sabe meu número e queria encontrar vocês dois juntos. Vocês se merecem. Desejo que seja uma mulherzinha para seguir o caminho da mãe ou um homenzinho para seguir o pai maravilhoso.

Essa publicação foi feita em 2020, e bem na época em que Jorge e Rachel anunciaram que estavam esperando um filho juntos e parece que Pedro não levou muito bem o término com ela, né!?