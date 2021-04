No 'BBB 21', Arthur, Fiuk e Thaís disputam o 11º paredão

12/04/2021 | 07:59



Arthur, Fiuk e Thaís disputam o 11º paredão do Big Brother Brasil 21, formado na noite deste domingo, 11. A eliminação, definida por voto popular, acontece na terça-feira, dia 13. Na Prova do Líder, que aconteceu na última quinta-feira, 8, e consagrou a liderança a Caio, Fiuk perdeu a disputa com Camilla de Lucas e se tornou o primeiro emparedado. O Anjo da semana, João Luiz, imunizou Camilla de Lucas. Em seguida, o líder Caio escolheu indicar Thaís à berlinda. Arthur e Pocah foram os mais votados da casa, com 4 e 3 votos, respectivamente, e completaram a formação. Com exceção da indicada pelo líder, Fiuk, Arthur e Pocah disputaram a prova Bate e Volta. A funkeira levou a melhor e se salvou do paredão.