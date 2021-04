08/04/2021 | 11:11



Andréia Sadi deu à luz gêmeos, frutos de seu relacionamento com André Rizek, no dia 8 de abril! E um dia depois, o jornalista mostrou fotos bem fofas do momento do parto. Na primeira imagem, sua esposa aparece com os dois bebês - dois meninos - e no segundo clique o próprio André aparece visivelmente emocionado ao segurar um dos filhos, antes do momento de cortar o cordão umbilical!

Muito amor, né?

Nos comentários, alguns famosos parabenizaram o casal:

Parabéns, meu amigo tão amado!, disse Fernanda Gentil.

Já Cartolouco postou:

Sensacional! Que foto linda! Melhor casal, melhor bebê!

Os bebês já têm nomes: João e Pedro!