Tatá Werneck rebate mensagens pessimistas em relação a Paulo Gustavo e pede aos fãs: Por favor, não projete medo

03/04/2021 | 10:11



Paulo Gustavo, internado com Covid-19, teve que passar por reajustes terapêuticos e, após uma piora, ele agora respira com a ajuda da ECMO, uma máquina que auxilia na respiração. Além de a família se pronunciar sobre o assunto, Tatá Werneck, que tem demonstrado apoio ao amigo, também usou as redes sociais para pedir otimismo aos fãs:

Amigos, Paulo vai ficar bem. O bom dele ser amado por tanta gente é que são milhões de pessoas mandando energias positivas pra ele. Por favor, emane só energia de cura pra ele. Não projete medo. Só imagine ele fazendo Minha Mãe é Uma Peça 4 e fazendo todo mundo gargalhar!, pediu.

Nos comentários, uma pessoa disse:

Um ECMO bem indicado, como eu tenho certeza que foi o caso dele, é uma esperança, e o descanso que os pulmões dele precisam no momento. Vejo muita gente noticiar como algo ruim, mas não é. ESPERANÇA!

Tatá, então, respondeu:

Exatamente! É uma benção ele poder fazer ECMO! São poucos aparelhos no Brasil.

Outra seguidora ainda desabafou:

Tatá, eu não sei se você já perdeu alguém muito próximo ou muito querido, mas pra quem já perdeu, infelizmente não dá pra não emanar medo e preocupação. Eu perdi duas irmãs num espaço de menos de um ano e eu amo o Paulo Gustavo e rezo todo dia, mas infelizmente cada um sente de um jeito.

A mãe de Clara Maria rebateu:

Cara, lê só os comentários. Tem gente maneira e gente babaca. Gente pessimista que só escreve m***a. São milhões de pessoas. Imagina ficarem com esses pessimismo pra cima dele, o nível de energia. Os amigos próximos têm CERTEZA da cura.

A apresentadora ainda compartilhou o relato de uma seguidora cujo irmão se tratou com a ECMO:

Acabei de ver que o Paulo Gustavo está na ECMO. Foi a máquina que salvou meu irmão (isso foi três anos atrás, antes da Covid). Acho que é a máquina de suporte à vida mais de ponta que existe, que bom que ele teve acesso. E ele é jovem, a chance de recuperação é maior.

Uma pessoa aproveitou para comentar:

Li agora há pouco um post feito por uma profissional da área da saúde que conheço e ela comentou que é um aparelho super invasivo e é usado como um dos últimos recursos, ou seja, ele piorou real, né? Que bad! Tomara que ele se recupere.

Tatá, porém, não ficou quieta:

Não. Não piorou real. Ele tem a sorte de ter esse aparelho que a maioria das pessoas não tem. Esse aparelho é uma coisa boa pra ele e não ruim.