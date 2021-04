Com Ibrahimovic sem inspiração, Milan só empata com a Sampdoria pelo Italiano

03/04/2021 | 09:46



O Milan ficou mais longe da conquista do título italiano, neste sábado, ao só empatar com a Sampdoria, por 1 a 1, no Estádio San Siro, em Milão, na abertura da 29ª rodada. Com o resultado, o time milanês chegou aos 60 pontos, em segundo lugar, contra 65 da líder Internazionale, que soma dois jogos a menos. Já o time de Gênova é o décimo classificado, com 36 pontos.

Com o sueco Ibrahimovic sem nenhuma inspiração, o Milan mostrou desde o início que não seria muito perigoso para a Sampdoria. Com isso, os visitantes aproveitaram para atacar e obrigar o goleiro Donnarumma a fazer pelo menos duas grandes defesas no primeiro tempo. A melhor delas na cabeçada de Thorsby.

Nos primeiros quarenta e cinco minutos, o máximo que Ibrahimovic conseguiu foi reclamar de um pênalti inexistente. No restante do tempo, o astro até que se apresentou para iniciar as jogadas, mas não conseguiu criar oportunidades, além de errar muitos passes e bater mal faltas.

Sentindo o dia favorável, a Sampdoria adiantou ainda mais sua marcação no início da etapa final e conseguiu abrir o placar graças à habilidade do veterano Quagliarella e do erro do lateral-esquerdo Theo Hernandez, aos 22 minutos.

O defensor errou um passe na saída de bola e acabou servindo o atacante, de 38 anos, que, com muita categoria, bateu para encobrir Donnarumma. Um belo gol. O problema da Sampdoria foi a expulsão de Adrien Silva dois minutos depois.

Com um jogador a mais, o Milan partiu para o ataque e, mesmo de forma atabalhoada e desorganizada, conseguiu o empate, após bela jogada de Jens Petter Hauge, ao bater colocado.