Tom Veiga, o intérprete de Louro José, deixou testamento que contempla última ex-esposa e quatro filhos; família quer anular o documento

02/04/2021 | 10:10



Tom Veiga, o intérprete de Louro José, morreu no dia 1º de novembro de 2020 e, um mês após a morte do ator, a família se encontrou para saber sobre a partilha de bens. Porém, surgiu uma nova reviravolta no caso. Segundo informações do jornal Extra, a família agora quer anular o testamento. O motivo? Tom deixou, em documento, 50% do que tinha no nome de sua terceira e última esposa, Cybelle Hermínio, e a outra metade para os quatro filhos, frutos de dois casamentos anteriores.

Lembrando que Tom e Cybelle ficaram casados por apenas sete meses. Ambos haviam começado a namorar no início de 2019 e, em fevereiro daquele ano, em seu aniversário, o ator apresentou a amada para sua família. Segundo relato de amigos, em maio, Tom fez uma série de exames e descobriu alguns nódulos no pulmão. Preocupado, ele resolveu se precaver e decidiu fazer um testamento. Um amigo deu detalhes:

- Ninguém levou muita fé e disse que era uma bobagem isso. Só soubemos que realmente ele havia lavrado o documento no dia de seu velório.

O documento foi revelado e, para surpresa de muitos, o nome de Cybelle estava lá:

- Até por quê os dois não se separaram numa boa. Tem muitos áudios e prints dela falando com os advogados dele que era para andarem logo com a papelada do divórcio porque ela queria se livrar dele logo, disse outra pessoa próxima.

Vale citar também que, um mês antes da separação, em setembro de 2020, Tom e Cybelle foram até um cartório para fazer a troca do documento de união estável, que haviam assinado em 2019, pela certidão de nascimento, com regime de separação total de bens. A cerimônia religiosa havia acontecido seis meses antes:

- Ninguém consegue entender os motivos que levaram Tom a trocar essa documentação. Não tem sentido se casar poucos dias antes de separar, disse um parente.

Tom morreu no dia 1º de novembro e o divórcio estava marcado para acontecer quatro dias depois dessa data. Ele havia retomado o relacionamento com Alessandra Veiga, outra ex-esposa.