Ribeirão Pires recebe verba do Estado para instalar dez UTIs

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



31/03/2021 | 00:05



Cidade que mais sofreu com a falta de leitos nas últimas duas semanas para tratamento de enfermos graves da Covid-19 e que contabilizou as mortes de 36 pessoas à espera de vagas de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), Ribeirão Pires recebeu ontem do governo do Estado repasse de R$ 1,4 milhão para a instalação de dez leitos intensivos no hospital de campanha da cidade. Os recursos são provenientes do Tesouro estadual e devem ser aplicados exclusivamente para atendimento de pacientes em tratamento do novo coronavírus.

“A missão, agora, é correr para adquirirmos todos os equipamentos necessários para a montagem desses novos leitos”, exaltou o prefeito Clóvis Volpi. Atualmente, o hospital de campanha da cidade conta com 41 leitos e 118 profissionais trabalhando. Ainda segundo o político, ontem não foi contabilizado nenhum óbito na estrutura. Além disso, dos 12 leitos de emergência, dois têm pacientes entubados, e a ala de enfermaria conta com 24 doentes.

Com as futuras novas instalações, a expectativa é a de que a estância turística fique menos dependente do sistema Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde), do governo estadual, podendo administrar os tratamentos de pacientes com maior gravidade, sem que precisem entrar na fila para levá-los a outros municípios.

A verba estadual chega a Ribeirão Pires um dia depois de o governo federal liberar R$ 732.441,60 para o hospital de campanha. “Com isso, vamos conseguir melhorar nossas políticas de combate e enfrentamento da Covid no município”, completou Volpi, que, mais cedo, havia celebrado o fato de não haver paciente internado na emergência ou na enfermaria, além de não ter tido mortes durante a noite, na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Luzia. “As pessoas não estão indo à UPA por motivos menores ou pequenos, que não precisam de cuidados com técnica médica. Pessoas entenderam e começamos a atender melhor, com mais eficiência. Nós, ribeirão-pirenses, estamos vencendo esta batalha”, comemorou.

Por outro lado, apesar de Ribeirão Pires não ter registrado mortes em seus equipamentos ou na fila, ontem, o Grande ABC contabilizou cinco novos óbitos de pacientes à espera de leito, sendo um em São Bernardo, um em São Caetano, um em Diadema e dois em Mauá. Desta forma, já são 97 as vidas perdidas na região por falta de leito ou encaminhamento.

Consórcio Intermunicipal libera R$ 100 mil para Rio Grande

Em assembleia extraordinária realizada ontem à tarde, o Consórcio Intermunicipal aprovou repasse de R$ 100 mil, em caráter emergencial, para Rio Grande da Serra comprar insumos para combater a pandemia.

Do encontro, feito de forma virtual, participaram os prefeitos de seis das sete cidades, com exceção de Orlando Morando (PSDB), de São Bernardo – foi representado por Fernando Longo, secretário-adjunto da Secretaria de Coordenação Governamental, que se absteve do voto, enquanto os demais aprovaram o auxílio.

“Neste momento de crise sanitária, o Consórcio tem concentrado esforços para reforçar o sistema de saúde e garantir o atendimento a toda a população das sete cidades”, afirmou Paulo Serra (PSDB), prefeito de Santo André, que preside o Consórcio Intermunicipal.