Com Covid-19, Agnaldo Timóteo segue na UTI em estado grave e família pede corrente de oração

30/03/2021 | 10:10



Infelizmente as notícias sobre o estado de saúde de Agnaldo Timóteo não são muito animadoras. Internado para tratar a Covid-19 desde o dia 17 de março no Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, de acordo com o jornal Extra, o cantor segue na UTI em estado grave.

Diante disso, a família de Agnaldo tem pedido uma corrente de orações às 20h para pedir a recuperação do músico. Na nota divulgada pelo filho do cantor de 84 anos de idade, Marcelo Timóteo, ele destaca que a família e a equipe médica que cuida do cantor estão confiantes na plena recuperação de Agnaldo.

Lembrando que o quadro dele piorou no último sábado, dia 27, e o cantor precisou ser intubado. Ele continua respirando por meio de ventilação mecânica.