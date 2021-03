Desempenho de prefeitos é melhor do que de Doria e Bolsonaro, diz pesquisa

Fabio Martins



30/03/2021 | 04:43



A avaliação de desempenho dos prefeitos do Grande ABC é melhor do que a registrada pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), no combate ao agravamento da pandemia de Covid-19. É o que mostra pesquisa de percepção da população da região realizada pelo Instituto ABC Dados. O levantamento aponta que a análise positiva – entre conceitos de ótimo e bom – dos chefes do Executivo das sete cidades, em média, é de 38% nas ações contra a crise sanitária.

Doria tem avaliação positiva por 19% (sendo 15% de bom e 4% de ótimo, confira arte ao lado), conceito regular por 33% e negativamente por 45% (foram 16% de ruim e 29% de péssimo). Somente 2% não souberam responder. O pior resultado se dá em São Caetano, onde computa 52% de péssimo. Melhor panorama ocorre em solo andreense, com 18% de bom e 45% de regular. O tucano vem sendo criticado pelas medidas de restrição, inclusive entre gestões municipais, mas principalmente pelo fechamento de atividades econômicas.

Já Bolsonaro possui 23% de avaliação positiva (sendo 13% de ótimo e 10% de bom), 5% de regular e 71% de conceito negativo (deles 62% de péssimo e 9% de ruim) – 2% não responderam. O pior cenário aparece em Santo André, onde 76% dos munícipes deram índice péssimo. Entre os andreenses, apenas 7% de ótimo. Bolsonaro é atacado, em especial, pela inabilidade na condução da compras das vacinas, além do discurso negacionista e troca de três ministros da saúde durante o período.

Santo André, chefiada por Paulo Serra (PSDB), registra avaliação positiva de 34% (14% de ótimo e 20% de bom), regular por 42% e 24% negativamente. São Bernardo, governada por Orlando Morando (PSDB), tem 65% de conceito positivo (20% de ótimo e 45% de bom), 19% de regular e 16% de saldo negativo (sendo 7% de ruim e 9% de péssimo). São Caetano, atualmente nas mãos de Tite Campanella (Cidadania), contabiliza 23% de números positivos (5% de ótimo e 18% de bom), 36% de regular e 39% de negativos (20% de ruim e 19% de péssimo).

Na linha do País, as cidades da região vive limite da ocupação de leitos Covid. Diadema e Mauá, geridas por José de Filippi Júnior e Marcelo Oliveira, respectivamente, ambos do PT e recém-chegados ao Paço, registram os menores percentuais entre os prefeitos. O diademense tem 4% de ótimo e 13% de bom, 32% de regular e 42% negativos (22% de ruim e 20% de péssimo). O mauaense possui 20% de avaliação positiva (9% de ótimo e 11% de bom), 20% de regular e 57% de avaliação negativa (35% de ruim e 22% de péssimo).

Ribeirão Pires, de Clóvis Volpi (PL), assinala 45% de índices favoráveis, 43% de regular e 12% de negativos. Rio Grande da Serra, de Claudinho da Geladeira (Podemos), pontua 47% positivos, 21% de regular e 32% de números contrários.

O período do levantamento se deu entre os dias 18 e 20 de março. Foram 1.010 pessoas alcançadas na região. O estudo ocorreu com entrevistas pessoais aplicadas a partir de questionário por meio on-line com convites feitos aleatoriamente.