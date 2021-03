Santo André acaba com festa clandestina com ajuda de drone

Do Diário do Grande ABC



29/03/2021 | 09:08



A Prefeitura de Santo André e o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) interromperam neste domingo (28), com o uso de drone, festa clandestina, fomentada por um bar no Jardim Riviera, às margens da represa Billings. É a primeira vez que ocorre um flagrante com o uso do equipamento durante a Operação Comércio Responsável. O local fica em uma região de difícil acesso. Havia cerca de 80 pessoas que estavam desrespeitando as medidas que visam desacelerar o contágio pelo novo coronavírus. O responsável pelo estabelecimento recebeu multa de 400 FMPs (Fator Monetário Padrão), que equivale a R$ 1.717, 00. As pessoas foram abordadas e receberam orientações pelas equipes do Semasa, da GCM (Guarda Civil Municipal) e da Polícia Civil.

A Operação Comércio Responsável interditou neste fim de semana quatro bares com funcionamento irregular. Os estabelecimentos também foram autuados e notificados pelo funcionamento em desacordo com decreto municipal, além do procedimento administrativo de interdição. Dois destes bares foram interditados na região central, outro na Vila Suíça e o último no Jardim Alzira Franco. Equipes do Semasa, da GCM e das polícias Civil e Militar percorreram mais de 20 bairros e fiscalizaram 82 estabelecimentos comerciais, com 14 ações de orientação, três termos de compromisso assinados, além de quatro notificações e autuações.



Só em 2021, até o momento, foram mais de 1.600 locais vistoriados em 55 bairros da cidade. Durante as ações deste ano, as equipes já flagraram 111 aglomerações e 370 locais que funcionavam sem permissão ou fora do horário de funcionamento. Além disso, ocorreram 21 interdições, quase 500 orientações a responsáveis em estabelecimentos, 13 advertências ambientais e 18 autos de infração ambiental (multa) referentes a problemas de poluição sonora. Também foram assinados 41 termos de compromisso.



As denúncias de aglomeração podem ser feitas pelo aplicativo Colab, da Prefeitura de Santo André, ou ainda pelos telefones 153 da GCM e 190 da Polícia Militar. Para denúncias referentes à poluição sonora em estabelecimentos comerciais, o morador pode acionar o Semasa, por meio do site www.semasa.sp.gov.br .