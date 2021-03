28/03/2021 | 12:10



A atriz de Gênesis, Juliana Schalsch anunciou que está à espera do primeiro filho, fruto da relação com o ator Henrique Guimarães, com quem se relaciona desde 2014.

Na trama, Juliana interpreta na quinta fase da novela a personagem Haviva.

Daí que tem mais um bebê da quarentena no forninho.... Eu e o Henrique estamos muito felizes e estávamos muito ansiosos para poder contar aqui para vocês!, comemorou ela na legenda da publicação.