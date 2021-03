Amiga de Fabiana Justus, influenciadora morre após sete anos de luta contra câncer

28/03/2021 | 10:11



Fabiana Justus usou as redes sociais para comunicar a morte da amiga e influenciadora digital Ana Paula Massolin Monteiro, que lutava contra um câncer desde 2013.

Fabiana publicou uma foto das duas juntas e homenageou a amiga:

Amiga linda do meu coração. O mundo fica mais triste sem você aqui. E o céu está em festa com você aí. Você veio nesse mundo com a missão de tocar a vida de muita gente. Muito mais do que muita gente consegue durante a vida. Você nos ensinou e ensina todos os dias. Sua alegria de viver, sua forma de encarar os problemas... sua LUZ! Nunca vi tanta força em uma pessoa ao mesmo tempo tão meiga e delicada. Tanta garra, tanta determinação, tanta compreensão. Você nunca questionou Deus e nunca a vi perguntando porque. Você simplesmente encarava cada desafio como parte da sua história. , escreveu Fabiana em trecho da declaração.

Ana Paula tinha quase 100 mil seguidores no Instagram e relatada diariamente sobre sua batalha contra a doença. Recentemente, Fabi havia relatado que a amiga tinha sofrido umAVC (Acidente Vascular Cerebral) grave depois de ser internada com pneumonia e passar por uma série de complicações após a extubação e que a família aguardava a passagem dela.