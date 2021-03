Hilary Duff dá à luz sua terceira filha, Mae James Bair

28/03/2021 | 10:10



O tempo realmente passa depressa! Muitas estrelas, que anos atrás faziam a alegria do público teen, hoje já estão adultos e com famílias formadas.

Hilary Duff, por exemplo, se tornou mamãe pela terceira vez no dia 24 de março! A revelação foi feita pela própria artista, que compartilhou momento em que a família aprece reunida após o parto de Mae James Bair, nome dado à menininha.

No clique, a mamãe-coruja aparece segurando a recém nascida nos braços, enquanto a filha do meio, Banks Violet Bair, que nasceu no fim de 2018 e é fruto da relação com o músico Matthew Koma , aparece acariciando a bebê.

Ainda é possível ver Luca, primeiro filho de Hilary, que que nasceu em 2012, e é fruto da relação com o jogador de hóquei, Mike Comrie, ao lado de Matthew.