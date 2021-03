Em 22 dias de março, sete cidades superam o recorde mensal de mortos

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



23/03/2021 | 00:01



Em apenas 22 dias de março, o Grande ABC já superou e muito o recorde de mortes em um mês desde o início da pandemia. Foram 673 perdas, 75 a mais do que as 698 registradas durante todo o mês de julho de 2020, que era a maior marca até então. Em relação aos caso, foram notificados do dia 1º até ontem 15,8 mil infecções, ainda distante do recorde, que é de 19.257, também em julho.

Nas últimas duas semanas a aceleração no número de mortes ficou evidente. A região já havia registrado entre 7 e 13 de março o maior número de óbitos em uma semana, com 175, média de 25 a cada 24 horas. Na semana passada, porém, foram 284 perdas em sete dias, ou seja, 41 por dia. Os dados são dos boletins epidemiológicos das prefeituras.

Ontem, foram mais 52 mortes em razão da Covid-19 na região, número bem próximo do recorde diário, de 55, registrado na quarta-feira passada. Os novos óbitos foram em Santo André (15), Mauá (nove), Ribeirão Pires (nove), São Bernardo (seis), Rio Grande da Serra (seis) e Diadema (dois). No total, 5.259 pessoas já perderam a batalha contra a Covid nas sete cidades.

Em relação aos diagnósticos positivos, são 147.472 até ontem no Grande ABC, sendo que, desses, 135.004 pacientes estão recuperados.

No Estado, que ultrapassou a marca de 29 mil pessoas internadas – 16.871 em enfermaria e 12.168 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) –, em toda a pandemia, já são 2.311.101 casos confirmados e 67.602 vítimas fatais. Dos pacientes infectados, 2.013.250 estão recuperados.

No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, foram mais 1.383 mortes e 49.293 casos registrados ontem, o que elevou os totais a 295.428 óbitos e 12.047.529 infectados, sendo que 10.507.995 estão recuperados.