Thiago Gagliasso revela que não fala há três anos com o irmão Bruno Gagliasso

21/03/2021 | 11:11



Eita! Thiago Gagliasso participou do podcast Resenha Proibidona, do jornal O Dia, e falou sobre a sua atual relação com o irmão Bruno Gagliasso. Em entrevista, o humorista deixou claro que não tem mais nenhum tipo de interação com Bruno, e que os desentendimentos acabaram tomando um espaço muito maior na vida dos dois.

- Hoje em dia, eu realmente não tenho mais nenhum diálogo com o meu irmão. Isso realmente tomou uma proporção que não deveria ter tomado.

Thiago explicou que o distanciamento aconteceu, principalmente, por motivações políticas.

- A nossa briga foi em outubro, nas eleições [em 2018]. Eu juro pelo meu filho que em nenhum momento eu fui atacar o meu irmão. Aí deu aquela bomba que eu perdi a linha, ataquei minha cunhada e deu aquele bafafá. Mas depois, logo no primeiro mandato de governo, eu fui trabalhar em uma secretaria estadual. E aí ele falou Pô, o cara está trabalhando no governo. E aí rompeu de vez. Faz três anos que eu não falo com eles, nem um Oi, tudo bem.

E afirmou que prefere deixar a situação como está.

- Por mais que haja um perdão mútuo, acho que nossa afinidade não vai bater. Acho que se a gente fizer as pazes hoje, amanhã a gente está saindo no pau de novo. [...] Acho que o clima está muito pesado para ter uma relação. Eu não faço nem questão de me aproximar, sendo bem sincero. Cada um no seu quadrado é a melhor coisa que tem.

Por fim, o artista citou uma possível reconciliação.

- Acho que lá na frente.