Renata Dominguez e Leandro Gléria se casam em cerimônia discreta em São Paulo

Renata Dominguez e Leandro Gléria oficializaram a união na última sexta-feira, dia 19, em São Paulo. Os pombinhos optaram por uma cerimônia discreta e com poucos convidados feita na casa de eventos Espaço Iate, na região de Higienópolis. A celebração teve um tom tão intimista que, até o momento desta publicação, o casal não compartilhou muito do casório nas redes sociais; entretanto, a fotógrafa Nadia Szajubok publicou em seu perfil do Instagram alguns registros que fez do grande dia.

Conheci a Re @re_dominguez num show do Harmonia do Samba no Rio [de Janeiro] há alguns anos, e a simpatia, energia e astral deu match na mesma hora, e nos tornamos amigas. Re, foi um prazer fotografar esse momento tão especial na sua vida, sejam muito felizes, escreveu a profissional.

Renata e Leandro ficaram noivos em 2020. Nas redes sociais, a atriz fez uma declaração de amor ao empresário para celebrar o comprometimento e a nova fase que está por vir.

Há exatamente um ano você me pediu em casamento. Pois que seja feita a vontade de Deus. Feliz dia! Te amo.