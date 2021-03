CCR: tráfego de veículos na via Oeste cai 9,4% na semana até 18 de março

20/03/2021 | 11:15



Em comunicado ao mercado publicado na manhã deste sábado, a CCR informou que o tráfego total de veículos na concessionária Via Oeste caiu 9,4% na semana entre 12 e 18 de março de 2021, em comparação com igual período de 2020. Por segmento, o tráfego de veículos comerciais aumentou 2,3%, enquanto a movimentação de veículos de passeio diminuiu 19,3% na mesma base comparativa semanal.

No acumulado do ano até 18 de março de 2021, o trânsito total de veículos pela Via Oeste recuou 4,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Por segmento, o tráfego de veículos de passeio caiu 11,9%, ao passo que a movimentação de veículos comerciais aumentou 6,8% nesse atual exercício, na comparação com igual período acumulado de 2020.