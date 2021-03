Nets são superados pelo Magic e perdem chance de assumir liderança do Leste

20/03/2021 | 08:46



O Brooklyn Nets perdeu a oportunidade de assumir a liderança da Conferência Leste ao ser derrotado pelo Orlando Magic por 121 a 113 nesta sexta-feira. O time de Nova York, que permaneceu em segundo lugar porque tem uma derrota a mais que o líder Philadelphia 76ers vacilou fora de casa e viu ser derrubada a sua sequência de seis vitórias por um adversário que não vencia há nove jogos.

Com 43 pontos marcados, Kyrie Irving brilhou e foi o cestinha do confronto. James Harden foi menos incisivo desta vez e saiu de quadra com 19 pontos e nove assistências. Pelo lado do Magic, Aaron Gordon fez a diferença, com 38 pontos, além de Nikola Vucevic, autor de um "double-double" de 22 pontos e 14 rebotes, e Evan Fournier, que teve participação importante ao pontuar 31 vezes.

Gordon foi decisivo e cresceu especialmente na reta final, quando fez uma cesta improvável, e, em seguida, acertou uma bola de três para deixar sua equipe em vantagem. Aproveitando o bom momento, a franquia de Orlando ampliou a diferença no final e conseguiu assegurar a vantagem até confirmar o triunfo.

Na briga pelo topo da outra conferência, a Oeste, o Utah Jazz conseguiu permanecer na liderança por mais uma rodada ao superar o Toronto Raptors por 115 a 112 no Canadá. Os nomes do triunfo foram Donovan Mitchell (31 pontos), Joe Ingles (19 pontos) e Rudy Gobert ("double-double" de 15 pontos e 16 rebotes). Pelo lado do time canadense, Pascal Siakam se destacou ao pontuar 27 vezes.

Na Flórida, o Indiana Pacers despachou o Miami Heat, vencendo o rival por 137 a 110. Com 27 pontos marcados, Malcolm Brogdon foi o cestinha do duelo. A equipe da Flórida contou com boa exibição de Bam Adebayo, dono de 20 pontos, mas não foi o suficiente para evitar o revés que o deixou mais longe dos líderes do Leste - está em quarto, com 22 vitórias, enquanto os Pacers ocupam o nono lugar.

Jogando em casa, o Denver Nuggets confirmou a boa fase ao obter mais uma vitória. Desta vez, o time do Colorado bateu o Chicago Bulls por 131 a 127 na prorrogação depois do empate por 116 a 116 no tempo normal.

Nikola Jokic e Jamal Murray foram os grandes protagonistas da noite. O pivô sérvio anotou 34 pontos, pegou 15 rebotes e ficou a uma assistência de alcançar mais um "triple-double" em sua carreira. Enquanto que o armador canadense também pontuou 34 vezes e deu cinco assistências. Nos Bulls, Zach LaVine foi o destaque com 32 pontos, seguido por Otto Porter Jr, com 22.

Em Memphis, o Golden State Warriors visitou os Grizzlies e voltou para casa com uma vitória por 116 a 103. Com 40 pontos marcados, Andrew Wiggins brilhou e foi o maior pontuador do jogo. Jordan Poole (25 pontos) e Damion Lee (21) também colaboraram. O astro Stephen Curry não atuou. Pelo lado da equipe do Tennessee, Grayson Allen e Ja Morant foram os que mais pontuaram, ambos com 14 pontos, e Jonas Valanciunas se destacou no garrafão, com 16 rebotes.

Confira os resultados de sexta-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers 110 x 116 San Antonio Spurs

Boston Celtics 96 x 107 Sacramento Kings

Miami Heat 110 x 137 Indiana Pacers

Orlando Magic 121 x 113 Brooklyn Nets

Toronto Raptors 112 x 115 Utah Jazz

Houston Rockets 100 x 113 Detroit Pistons

Memphis Grizzlies 103 x 116 Golden State Warriors

Denver Nuggets 131 x 127 Chicago Bulls

Phoenix Suns 113 x 101 Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers 125 x 119 Dallas Mavericks